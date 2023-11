L'OMS dit ne plus être en relation avec ses contacts de l'hôpital Al Chifa, à Gaza

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré samedi qu'elle n'était plus en relation avec ses contacts de l'hôpital Al Chifa, dans le nord de la bande de Gaza. L'OMS a fait part de sa "grande inquiétude" quant à la sécurité des personnes qui se sont réfugiées dans l'hôpital en raison des combats et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le porte-parole du ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, contrôlé par le Hamas, a déclaré que les opérations de l'hôpital Al Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, avaient été suspendues samedi, faute de carburant. L'OMS a dit s'inquiéter "pour la sécurité et la santé des travailleurs, des centaines de patients malades et blessés, notamment des nouveau-nés et des personnes déplacées, qui se trouvent encore dans l'hôpital". (Reportage Akanksha Khushi; version française Camille Raynaud)