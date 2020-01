L'OMS déclare l'épidémie de coronavirus une urgence internationale

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié jeudi l'épidémie de coronavirus née en Chine d'urgence de santé publique de portée internationale.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a annoncé cette décision à l'issue d'une réunion à Genève du comité d'urgence de l'organisation.

Avec désormais plus de 8.100 personnes contaminées et 170 morts, l'épidémie de coronavirus née à Wuhan ne faiblit pas et des cas de transmission entre humains sont apparus en dehors de Chine, y compris aux Etats-Unis.

