L'OM s'impose contre l'AEK Athènes à l'issue d'un match à rebondissements

par Mickael Pinta (iDalgo) L'Olympique de Marseille s'est imposé au Vélodrome contre l'AEK Athènes pour la 3e journée de Ligue Europa (3-1). Vitinha a ouvert le score d'une petite reprise décroisée du droit sur un centre de Jonathan Clauss. Orbelin Pineda, avait égalisé au retour des vestiaires, mais l'expulsion de Cican Stankovic a permis à Marseille de reprendre l'avantage sur un penalty d'Amine Harit et de sceller le sort du match grâce à un autre penalty de Jordan Veretout. Grâce à cette victoire, les Olympiens prennent provisoirement la tête du groupe B en attendant le match de l'Ajax Amsterdam contre Brighton à 21:00.