L'oiseau bleu de Twitter s'est fini, Musk dévoile le logo X !

L'oiseau bleu de Twitter s'est fini, Musk dévoile le logo X !













par Supantha Mukherjee et Martin Coulter STOCKHOLM, 24 juillet (Reuters) - Elon Musk et Linda Yaccarino, directrice générale de Twitter, ont dévoilé lundi un nouveau logo pour le site de microblogging qui présente un X blanc sur fond noir, en remplacement du symbole familier de l'oiseau bleu. "Le X est là ! C'est parti !", a tweeté la directrice générale, qui a également publié une photo du logo projeté sur les bureaux de l'entreprise à San Francisco. Le mot-dièse (hashtag) "#GoodbyeTwitter" (au revoir Twitter) était en vogue sur la plateforme en référence à l'ancien logo, tandis que des utilisateurs critiquaient le nouveau. Elon Musk a annoncé dimanche qu'il envisageait de changer le logo de Twitter et a demandé à ses millions d'abonnés s'ils étaient favorables au passage du bleu au noir dans la palette de couleurs du site. En réponse à un tweet demandant quel sera le nom des tweets sous X, Musk a répondu "x's". Le logo original de Twitter a été conçu en 2012 par une équipe de trois personnes. "Le logo a été conçu pour être simple, équilibré et lisible à très petite échelle, presque comme un "e" minuscule", a expliqué sur Twitter Martin Grasser, l'un des concepteurs. Matt Rhodes, responsable de la stratégie de l'agence créative House 337, a déclaré à Reuters que tout changement apporté à une marque aussi bien ancrée dans la culture populaire représentait un risque. "Seules quelques marques sont devenues des verbes ou se voient mentionnées dans les médias internationaux aussi souvent que Twitter l'est", a-t-il déclaré. (Reportage Supantha Mukherjee à Stockholm, Martin Coulter et Aiden Nulty à Londres, et Bharat Govind Gautam à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)