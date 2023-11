L'Ohio approuve la protection du droit à l'avortement

L'Ohio approuve la protection du droit à l'avortement













par Joseph Ax 7 novembre (Reuters) - Les défenseurs du droit à l'avortement ont remporté une victoire dans l'Ohio où les électeurs ont approuvé mardi une mesure d'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution de l'Etat. Les électeurs de cet Etat du Midwest, où Donald Trump était arrivé en tête lors de l'élection présidentielle de 2020, ont approuvé un amendement constitutionnel garantissant le droit à l'avortement, selon les estimations de l'institut Edison Research. La Cour suprême des Etats-Unis a annulé l'an dernier l'arrêt Roe v. Wade de 1973 qui garantissait le droit fédéral à l'avortement. Le président américain Joe Biden a salué dans un communiqué le résultat du vote en disant: "Ce soir, les Américains ont de nouveau voté pour protéger leurs libertés fondamentales et la démocratie a gagné." Les défenseurs des droits reproductifs avaient remporté l'an dernier plusieurs victoires, notamment dans des Etats conservateurs, lors de référendums portant sur le droit à l'avortement. (Reportage Joseph Ax, avec la contribution de Jason Lange, Eric Beech, Nandita Bose, Costas Pitas et Gabriella Borter; version française Camille Raynaud)