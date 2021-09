L'OGC Nice se relance

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Nice retrouve le chemin de la victoire quelques jours après sa défaite 1 but à 0 sur le terrain de Lorient. Les Aiglons s’imposent 3 buts à 0 sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne. Et c’est l’inévitable Amine Gouiri qui ouvre la marque au quart d’heure de jeu sur un coup franc dévié. 5e but de la saison pour l’ex-Lyonnais. Il faut ensuite attendre la seconde période pour voir Nice creuser l’écart par l’intermédiaire de Calvin Stengs d’une superbe frappe du pied gauche (54’). Et enfin Andy Delort fait définitivement le break en fin de rencontre (83’).

Les hommes de Christophe Galtier se remettent dans le droit chemin et pointent provisoirement à la 3e position. Au contraire, les Verts n’ont toujours pas remporté le moindre match cette saison et pointent à la dernière place du classement.