L'offre russe sur les céréales n'est pas suffisante, dit le président de l'UA

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président de l'Union africaine (UA), Azali Assoumani, a déclaré vendredi que les propositions faites par le président russe, Vladimir Poutine, pour fournir l'Afrique en céréales n'étaient pas suffisantes et qu'un cessez-le-feu en Ukraine était nécessaire. Azali Assoumani a également affirmé que Vladimir Poutine s'était montré prêt à négocier avec l'Ukraine et que "l'autre partie" devait faire de même lors d'un discours clôturant le sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a dit jeudi aux dirigeants africains que la Russie était prête à fournir l'Afrique en céréales, en partie gratuitement, après avoir refusé la semaine dernière de prolonger l'accord céréalier en mer Noire, qui permettait aux céréales ukrainiennes de transiter en sécurité malgré la guerre. Avec les bombardements ciblés russes d'infrastructures ukrainiennes liées à l'exportation de céréales, leurs prix ont bondi sur le marché mondial. "Le président de Russie a démontré qu'il était prêt à nous aider concernant l'approvisionnement en céréales", a indiqué Azali Assoumani, qui est également le chef d'Etat des Comores. "Oui c'est important, mais cela pourrait ne pas être suffisant. Nous devons parvenir à un cessez-le-feu", a-t-il ajouté. "Le président Poutine nous a montré qu'il était prêt à s'engager dans un dialogue pour trouver une solution", a indiqué le président Assoumani. "Maintenant, nous devons convaincre l'autre partie", a-t-il poursuivi. (Reportage par Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)