L'offensive ukrainienne n'en est qu'à ses débuts dit Stoltenberg (Otan)

L'offensive ukrainienne n'en est qu'à ses débuts dit Stoltenberg (Otan)













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La contre-offensive de l'Ukraine contre les forces russes n'en est qu'à ses débuts et il est encore impossible de dire si elle constituera un tournant dans la guerre, a déclaré mercredi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. "Nous voyons que les Ukrainiens progressent et libèrent des territoires. Plus l'Ukraine enregistre des gains, plus cela renforcera sa position autour de la table de négociations", a estimé Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à Bruxelles avant une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance. L'Ukraine, soutenue et équipée par les pays de l'Otan, a revendiqué mercredi de maigres avancées dans le cadre de sa contre-offensive contre les forces russes, évoquant des combats "extrêmement acharnés". (Sabine Siebold, Dominique Vidalon, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)