L'offensive de Kyiv progresse, malgré les critiques, dit Zelensky

KYIV (Reuters) - Le président Volodimir Zelensky a assuré samedi que les troupes ukrainiennes progressaient dans leur contre-offensive contre l'armée russe, rejetant les critiques et inquiétudes exprimées récemment à mots couverts par des responsables de l'administration américaine. Depuis le déclenchement de sa contre-offensive il y a près de trois mois, Kyiv n'a pris aucune localité majeure et ses soldats peinent à avancer dans les lignes de défense fortifiées et les champs de mines installés par la Russie. Des sources gouvernementales citées ces derniers jours dans la presse américaine ont fait part de leur frustration face à la lenteur des opérations ukrainiennes, certaines remettant en cause la stratégie de Kyiv. Invité à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne mercredi à Tolède, en Espagne, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmitro Kouleba a "recommandé aux critiques de la fermer, de venir en Ukraine, et d'essayer de libérer par eux-mêmes chaque centimètre carré de territoire". Plus mesuré, Volodimir Zelensky a déclaré samedi sur sa chaîne Telegram que "les forces ukrainiennes progressent". "En dépit de tout, et peu importe ce que disent certains, nous avançons", a-t-il ajouté. L'Ukraine a annoncé vendredi que ses forces avaient effectué des percées en plusieurs points de la première ligne de défense russe dans le sud du pays, avant toutefois de se heurter à des positions plus lourdement fortifiées. Samedi, dans son compte rendu quotidien, l'état-major ukrainien n'a pas fait état de nouvelles avancées mais assuré que ses troupes continuaient d'avancer en direction de Melitopol, grand centre urbain occupé par les Russes dans la région de Zaporijjia. Il a signalé 45 accrochages sur les lignes de front au cours des dernières 24 heures et des combats intenses dans l'Est, où les troupes ukrainiennes ont dû repousser de multiples assauts russes. La Russie affirme depuis des semaines que la contre-offensive ukrainienne a échoué. Kyiv dit avancer lentement afin de minimiser ses pertes et estime que sa progression est fortement handicapée par le manque d'appui aérien. (Olena Harmash, version française Jean-Stéphane Brosse)