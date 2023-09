L'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale pour 2023, mais se veut plus prudente pour 2024

L'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale pour 2023, mais se veut plus prudente pour 2024













PARIS, 19 septembre (Reuters) - La solidité inattendue de l'économie américaine va soutenir la dynamique de croissance mondiale cette année mais le ralentissement observé en Chine pèse sur les perspectives pour l'an prochain, a déclaré mardi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après avoir crû de 3,3% l'an dernier, le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait progresser de 3% cette année, selon les dernières prévisions de l'OCDE qui tablait auparavant sur une croissance de 2,7%. La croissance mondiale devrait ralentir à 2,7% en 2024, soit un niveau inférieur aux prévisions de juin (+2,9%). Les Etats-Unis devraient afficher une croissance économique de 2,2% cette année, estime l'OCDE, qui a nettement revu à la hausse sa prévision par rapport au 1,6% envisagé auparavant. Pour 2024, la croissance américaine est attendue à 1,3% contre 1,0% prévu en juin. La solidité de l'économie des Etats-Unis permet de contrebalancer la faiblesse observée en Chine et en zone euro, notamment en Allemagne où une récession est attendue. L'OCDE prévoit une hausse de 5,1% du PIB chinois en 2023 et de 4,6% l'an prochain, contre des prévisions précédentes respectivement de 5,4% et de 5,1%. L'organisme a aussi abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro, à 0,6% cette année contre 0,9% attendu précédemment, et à 1,1% pour 2024 contre 1,5% prévu en juin. L'Allemagne devrait enregistrer une contraction de 0,2% de son PIB cette année, avant un rebond à +0,9% en 2024. Pour la France, l'OCDE a relevé sa prévision de croissance pour 2023 à 1% - le même niveau attendu par le gouvernement - mais l'a abaissée à 1,2% pour l'an prochain (contre +1,3% avant). (Rédigé par Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)