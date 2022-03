L'OCDE préconise un soutien ciblé pour atténuer l'impact économique de la guerre en Ukraine

PARIS, 17 mars (Reuters) - La croissance économique mondiale pourrait être amputée de plus d'un point de pourcentage cette année et l'inflation à l'échelle mondiale pourrait afficher une hausse supplémentaire de 2,5 points en raison des répercussions de la guerre en Ukraine, selon une évaluation rendue publique jeudi par l'OCDE.

Dans son rapport, l'Organisation pour la coopération et le développement économiques préconise que les gouvernement mettent en place des mesures budgétaires temporaires et ciblées pour soutenir les ménages et les entreprises les plus vulnérables.

Selon l'OCDE, une hausse des dépenses publiques à hauteur d'environ 0,5% du produit intérieur brut (PIB) pour une durée d'un an dans les pays membres de l'OCDE afin de financer des mesures ciblées permettrait de réduire de moitié l'impact négatif de la guerre en Ukraine, sans pour autant trop alimenter l'inflation. (Reportage Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)