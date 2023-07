L'OCCAR attribue un contrat pour la modernisation de frégates à une joint-venture de Thales

31 juillet (Reuters) - Thales SA: * CONTRAT POUR LA MODERNISATION À MI-VIE (MLU) DES FRÉGATES DE LA CLASSE HORIZON * L'OCCAR A ATTRIBUÉ À NAVIRIS ET EUROSAM UN CONTRAT POUR LA MODERNISATION À MI-VIE (MLU) DES FRÉGATES FRANÇAISES ET ITALIENNES HORIZON * LES DEUX INDUSTRIELS TRAVAILLERONT EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LEURS SOCIÉTÉS ACTIONNAIRES, FINCANTIERI ET NAVAL GROUP POUR LA FRÉGATE, MBDA ITALIE, MBDA FRANCE ET THALES * LA VALEUR DU CONTRAT NAVIRIS ET EUROSAM EST DE 1,5 MILLIARD D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)