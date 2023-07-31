L'OCCAR attribue un contrat pour la modernisation de frégates à une joint-venture de Thales
31 juillet (Reuters) - Thales SA:
* CONTRAT POUR LA MODERNISATION À MI-VIE (MLU) DES FRÉGATES DE LA CLASSE HORIZON
* L'OCCAR A ATTRIBUÉ À NAVIRIS ET EUROSAM UN CONTRAT POUR LA MODERNISATION À MI-VIE (MLU) DES FRÉGATES FRANÇAISES ET ITALIENNES HORIZON
* LES DEUX INDUSTRIELS TRAVAILLERONT EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LEURS SOCIÉTÉS ACTIONNAIRES, FINCANTIERI ET NAVAL GROUP POUR LA FRÉGATE, MBDA ITALIE, MBDA FRANCE ET THALES
* LA VALEUR DU CONTRAT NAVIRIS ET EUROSAM EST DE 1,5 MILLIARD D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)