L'italien Air Corporate commande 43 hélicoptères à Airbus

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus Helicopters a annoncé jeudi une commande ferme de l'opérateur italien Air Corporate pour 43 hélicoptères, ce qui en fait la plus importante commande jamais enregistrée par le groupe en Italie. Le plus grand constructeur d'hélicoptères commerciaux au monde a indiqué que la commande portait sur 40 appareils de type H125/130 et trois ACH160. Airbus Helicopters a précisé dans un communiqué que les hélicoptères, qui seront livrés dans les prochaines années, seront utilisés pour transporter des passagers et lors de missions d'utilité publique. Le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, a déclaré le mois dernier que le marché des hélicoptères civils se redressait après avoir rencontré des difficultés en 2021 et 2022. Airbus a annoncé en avril un contrat avec l'opérateur chinois GDAT portant sur la livraison de 50 hélicoptères H160. (Reportage Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)