L'Italie voit l’Ukraine rejoindre l’UE et l’OTAN une fois la guerre terminée

Crédit photo © Reuters

MUNICH (Reuters) - L'Ukraine deviendra membre de l'Union européenne et de l'Otan, mais elle ne pourra pas reoindre l'alliance atlantique tant qu'elle sera en guerre avec la Russie, a déclaré samedi le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. "Le message adressé à la Russie est très clair : l'Ukraine deviendra membre de l'Union européenne, et ensuite nous travaillerons à ce que l'Ukraine devienne membre de l'Otan", a-t-il déclaré lors de la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne. L'adhésion à l'OTAN est impossible tant que l'Ukraine reste en conflit avec la Russie, a-t-il ajouté. "Nous devons être très prudents", car avoir un membre à part entière de l'Otan en guerre contre la Russie "signifie une Troisième Guerre mondiale", a dit Antonio Tajani. (Reportage d'Alvise Armellini ; Version française Elizabeth Pineau)