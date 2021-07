L'Italie sur le toit de l'Europe

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'issue d'une rencontre irrespirable, l'Italie a remporté l'Euro 2020 en battant l'Angleterre à Wembley (1-1, 3-2 tab). Les Three Lions ont pourtant entamé la rencontre de la meilleure des manières grâce à une demi-volée de Luke Shaw (2'). Les hommes de Gareth Southgate ont manqué d'inspiration dans le reste du match, dominés au milieu de terrain et délaissés de la possession. La Squadra Azzura a longtemps buté sur le mur anglais avant de trouver la solution en deuxième période par l'intermédiaire de Bonucci (67'). Les deux formations n'ont pas réussi à se départager avant la séance de tirs au but. Les Anglais ont pris l'avantage grâce à une parade de Pickford sur Belotti. Rashford et Sancho ont ensuite tremblé devant Donnarumma. Jorginho n'a pas réussi à conclure, mais Saka a lui aussi craqué sous la pression. Les Italiens soulèvent leur deuxième trophée continental après 1968.