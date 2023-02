L'Italie signale un piratage informatique de grande ampleur

ROME (Reuters) - Des milliers de serveurs informatiques dans le monde ont été la cible d'une attaque par "rançongiciel", a déclaré dimanche l'Agence nationale italienne de cybersécurité (ACN), qui a invité les organisations à prendre des mesures pour protéger leurs systèmes informatiques. Le directeur général de l'ACN, Roberto Baldoni, a déclaré à Reuters que le piratage visait à exploiter une vulnérabilité logicielle, ajoutant qu'il s'agissait d'une attaque à grande échelle. Des serveurs informatiques auraient été compromis dans d'autres pays européens tels que la France et la Finlande, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada, a rapporté l'agence de presse italienne ANSA, citant l'ANC. Des dizaines d'organisations italiennes ont probablement été touchées et beaucoup d'autres ont été averties de prendre des mesures pour éviter le blocage de leurs systèmes. Les clients de Telecom Italia ont signalé des problèmes d'Internet plus tôt dans la journée de dimanche, mais les deux problèmes ne semblent pas être liés. (Reportage Elvira Pollina, rédigé par Keith Weir ; Version française Kate Entringer)