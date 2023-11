L'Italie s'oppose au rachat par Safran d'actifs de Collins Aerospace

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Safran a déclaré lundi avoir été informé de la décision du gouvernement italien d'exercer son "golden power" et de s'opposer ainsi à la vente de Microtecnica, société regroupant les actifs de Collins Aerospace localisés en Italie, à l'équipementier aéronautique français. L'industriel français Safran avait annoncé en juillet un projet d'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace. "Safran reste engagé dans l'opération et travaille avec toutes les parties prenantes afin de déterminer les prochaines étapes", a dit le groupe dans un communiqué. Le "golden power" confère au gouvernement italien des pouvoirs spéciaux de contrôle sur des opérations visant certains domaines comme la défense, l'énergie ou les communications. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)