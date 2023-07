L'Italie s'attend à ce que Stellantis double sa production locale

par Alvise Armellini ROME (Reuters) - Le gouvernement italien a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que Stellantis, maison-mère de Fiat, multiplie au moins par deux le nombre de véhicules qu'il produit dans le pays. Un objectif annuel d'un million de véhicules a été convenu lors d'une réunion organisée à Rome entre le ministre italien de l'Industrie, Adolfo Urso, et le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares. Aucun calendrier précis n'a été dévoilé. S'exprimant auprès de la chaîne de télévision SkyTG24, Adolfo Urso a regretté que la production de véhicules Stellantis en Italie ait chuté l'an dernier à environ 450.000 unités, en dépit de mesures incitatives mises en oeuvre par le gouvernement. Au cours de l'entretien a été fixé un objectif d'un million de véhicules, a-t-il dit. "Tavares a dit qu'il pouvait le faire, et passer de 450.000 véhicules à un million." Un porte-parole de Stellantis a déclaré que le groupe automobile "espérait" que les conditions adéquates seraient créées pour inverser la courbe de la production locale. En écho à un précédent communiqué, publié lundi, il a ajouté que Stellantis entendait suivre une "feuille de route" qui pourrait à terme permettre de produire en Italie un million de "véhicules" - une dénomination regroupant traditionnellement voitures et camionnettes. D'après les données de la fédération automobile, Stellantis a produit l'an dernier environ 685.750 véhicules en Italie - près de 480.000 voitures et 206.000 camionnettes. (Reportage Alvise Armellini, avec Federica Urso, Giulio Piovaccari et Giuseppe Fonte; version française Jean Terzian)