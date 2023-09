L'Italie s'apprête à durcir sa législation sur les migrants

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien, qui fait face à une vague d'arrivées de migrants, va adopter lundi des mesures visant à allonger la durée de détention de ces personnes et à permettre un plus grand nombre de rapatriements pour celles n'ayant pas le droit de rester sur le territoire, ont déclaré des responsables. Cette mesure intervient alors que près de 10.000 migrants ont atteint l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie, la semaine dernière. Cette situation a porté un coup à la crédibilité de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, qui avait remporté les élections de l'année dernière en promettant de freiner l'immigration clandestine. Pour tenter de reprendre la main, son gouvernement s'apprête à porter la durée de détention des migrants en attente de rapatriement jusqu'à 18 mois contre trois actuellement, ont indiqué des responsables. Les ministres doivent également approuver la création de centres de détention supplémentaires dans les régions isolées. En vertu de la législation italienne, les migrants en attente de rapatriement peuvent être détenus si les autorités ne sont pas en capacité de les expulser dans l'immédiat. Plus de 127.000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année, selon les données du gouvernement, soit près du double du chiffre enregistré pour la même période en 2022. Les autorités affirment que la majorité des migrants se rendent en Italie pour des raisons économiques et ne sont donc pas éligibles à l'asile. En avril, le Parlement italien a validé la création de nouveaux centres pour les migrants qui attendent de connaître l'issue de leur demande d'asile, ainsi que des centres de détention supplémentaires pour ceux qui risquent d'être expulsés. Dans le cadre de ces mesures, il a débloqué environ 20 millions d'euros sur deux ans. Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un plan d'action de l'Union européenne en dix points pour aider l'Italie à faire face à l'afflux de migrants, à l'occasion d'une visite en compagnie de Giorgia Meloni sur l'île de Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pour sa part indiqué qu'il se rendrait à Rome lundi dans l'après-midi afin de discuter de la coopération européenne face à la crise migratoire. (Reportage Angelo Amante ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)