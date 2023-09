L'Italie reporte la mise en place d'un projet régional de limitation des véhicules diesel

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien a reporté jeudi un projet porté par l'une des régions les plus polluées du pays visant à interdire l'accès des villes aux vieux véhicules diesel pendant les heures de travail, une initiative qui avait suscité des protestations de la part des automobilistes. L'annonce du report d'un an du projet dans la région du Piémont, au nord-ouest du pays, est le dernier exemple en date de l'approche prudente du gouvernement italien en matière de réglementation environnementale. Le gouvernement de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a ainsi pris la tête de l'opposition européenne à la législation Euro 7 proposée pour restreindre davantage les émissions des voitures. Le Piémont prévoyait d'interdire la circulation des véhicules diesel jusqu'à la classe d'émission Euro 5 pendant la semaine de travail, dans toutes les municipalités de plus de 10.000 habitants, du 15 septembre au 15 avril de l'année prochaine. Le ministre italien de l'Environnement, Gilberto Pichetto Fratin, a cependant déclaré que la mesure ne pourrait désormais entrer en vigueur qu'à partir du 1er octobre 2024, ajoutant qu'elle ne s'appliquerait qu'aux localités de plus de 30.000 habitants. "Le gouvernement est intervenu (...) pour éviter une crise sociale et économique des familles et des entreprises sans négliger l'importance des engagements pris avec l'Union européenne", a déclaré Gilberto Pichetto Fratin dans un communiqué. Selon le journal Corriere della Sera, les restrictions auraient affecté plus de 600.000 véhicules, dont environ 140.000 diesels Euro 5 ainsi que d'autres véhicules plus anciens et plus polluants, y compris des véhicules à essence. Gilberto Pichetto Fratin a déclaré que le gouvernement avait ordonné une révision et une mise à jour des plans régionaux de lutte contre la pollution. Il a ajouté qu'en attendant, les restrictions prévues sur les diesels Euro 5 étaient temporairement suspendues, assurant par ailleurs que cette mesure était conforme aux règles de l'UE. (Reportage Giulio Piovaccari ; avec la contribution de Federico Maccioni ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)