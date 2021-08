L'Italie rend le pass sanitaire obligatoire pour les enseignants

Crédit photo © Reuters

par Gavin Jones et Giuseppe Fonte

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien a décrété que les enseignants devaient disposer d'un pass sanitaire, attestant qu'ils ne sont pas atteints du COVID-19 ou protégés contre la maladie, pour pouvoir accéder aux salles de classe, tandis que Rome a aussi rendu obligatoire ce "Pass Vert" dans les trains et avions.

Le pass sanitaire, disponible en formats papier et numérique, atteste de la vaccination contre le COVID-19, d'un test de dépistage négatif ou d'une guérison récente de la maladie.

Dans une volonté d'accélérer le rythme des vaccinations pour lutter contre la propagation du variant Delta du coronavirus, le gouvernement avait déjà rendu le pass sanitaire obligatoire pour accéder, à compter de vendredi, aux salles des restaurants et à d'autres lieux clos de services et de divertissement.

En dépit de petits rassemblements dans les rues pour dénoncer le pass sanitaire, le gouvernement de Mario Draghi en a étendu jeudi l'obligation à tous les enseignants ainsi qu'aux étudiants universitaires à partir du 1er septembre.

A compter de cette date, le "Pass Vert" sera aussi réclamé pour emprunter des transports longue distance.

"Le choix du gouvernement est d'investir autant que possible dans le Pass Vert afin d'éviter des fermetures et de protéger les libertés", a déclaré devant les journalistes le ministre de la Santé, Roberto Speranza.

Pour pouvoir travailler, les enseignants devront être munis dès la rentrée du pass sanitaire. A défaut, et après cinq jours d'absence, ils ne seront plus payés.

L'Italie déplore le plus lourd bilan en Europe à cause de la crise sanitaire, après la Grande-Bretagne, avec 128.163 morts. Plus de 4 millions d'infections y ont été signalées depuis le début de l'épidémie.

En mars, un mois après son arrivée au pouvoir, Mario Draghi avait rendu la vaccination obligatoire pour l'ensemble du personnel soignant.

(avec la contribution de Giselda Vagnoni; version française Jean Terzian)