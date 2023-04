L'Italie relève sa prévision de croissance 2023, mais abaisse celle de 2024

L'Italie relève sa prévision de croissance 2023, mais abaisse celle de 2024













ROME, 11 avril (Reuters) - Le Trésor italien a relevé mardi sa prévision de croissance pour 2023 et revu à la baisse celle de 2024, tout en confirmant sa volonté de ramener cette année le déficit public à 4,5% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Dans son Document économique et financier (DEF), le Trésor table sur une croissance du PIB italien de 1% cette année, alors qu'il prévoyait +0,6% en novembre dernier. Le taux de croissance serait de 0,9% sans changement de politique économique, mais le Trésor l'a porté à 1% en tenant compte de projets gouvernementaux de baisses d'impôts. Après 2023, le Trésor estime que l'impact négatif de la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), destinée à lutter contre l'inflation, détériorera les perspectives économiques. Il prévoit ainsi un objectif de croissance de 1,5% pour 2024, au lieu de 1,9% précédemment. Le ministre de l'Economie, Giancarlo Giorgetti, a estimé dans un communiqué que ces nouveaux objectifs illustraient une "ambition responsable". Le DEF prévoit également un taux d'inflation harmonisé selon les normes européennes IPCH à 5,4% cette année, selon un projet de document consulté par Reuters, contre 8,7% en 2022. Le DEF indique également que le ratio dette/PIB, le plus élevé de la zone euro derrière celui de la Grèce, sera de 142,1% cette année, après avoir atteint 144,6% en 2022, et devrait légérement se réduire les années suivantes. (Rédigé par Giuseppe Fonte, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)