L'Italie reçoit 16,5 MdsE de fonds européens pour la relance "post-COVID-19"

ROME (Reuters) - La Commission européenne a versé jeudi à l'Italie une quatrième tranche de 16,5 milliards d'euros des fonds de relance post-COVID-19, a déclaré le bureau de la présidence du Conseil italien dans un communiqué. Jusqu'à présent, l'Italie a reçu environ 102 milliards d'euros au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), la principale contribution du plan européen de relance, sur une enveloppe totale d'environ 194,4 milliards d'euros. "Le paiement est le résultat de la réalisation, confirmée par l'Union européenne, de l'ensemble des 28 objectifs et cibles liés à la quatrième tranche", peut-on lire dans la déclaration. La Commission européenne a donné le mois dernier un feu vert préliminaire à la demande de l'Italie pour la quatrième tranche. (Reportage Federico Maccioni, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)