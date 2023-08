L'Italie rapatrie des antiquités pillées et restituées par les États-Unis

L'Italie rapatrie des antiquités pillées et restituées par les États-Unis













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - L'Italie a déclaré avoir rapatrié 266 objets anciens d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros depuis les États-Unis, où ils avaient été acheminés et vendus à la fin des années 1990 par un réseau international de contrebandiers. Les pièces, dont les plus anciennes remontent au 9e siècle avant J.-C., comprennent des oeuvres appartenant aux périodes de la civilisation étrusque, de la Grande Grèce et de la Rome impériale. Dans un communiqué, une unité spéciale de la police italienne a indiqué vendredi que la restitution des objets était le fruit d'une coopération entre les autorités judiciaires des deux pays. Des images fournies par le ministère italien de la Culture montrent que les artefacts comprennent plusieurs pots peints, la tête d'une statue et des pièces de monnaie, qui ont été exposés lors d'une cérémonie de restitution plus tôt cette semaine à New York. Selon les autorités italiennes, 145 pièces ont été récupérées dans le cadre d'une procédure de faillite visant le marchand d'antiquités britannique Robin Symes. Les 65 autres artefacts appartenaient au musée Menil Collection de la ville de Houston, qui a décidé de les restituer à l'Italie après que la police a établi qu'ils provenaient de fouilles clandestines réalisées sur des sites archéologiques italiens et qu'ils avaient été exportés illégalement. (Rédigé par Angelo Amante, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)