L'Italie qualifie l'invitation de Zelensky à Paris d'"inappropriée"

L'Italie qualifie l'invitation de Zelensky à Paris d'"inappropriée"













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a qualifié jeudi l'invitation du président ukrainien Volodimir Zelensky à Paris par Emmanuel Macron d'"inappropriée". "Je crois que notre force est la communauté et l'unité (...) mais il y a des moments où favoriser l'opinion publique interne risque de se faire au détriment de la cause, et ceci me semble être un de ces cas", a-t-elle déclaré à Bruxelles. Giorgia Meloni va rencontrer Volodimir Zelensky à Bruxelles jeudi, en marge de la réunion des dirigeants de l'Union européenne, a indiqué le ministre italien des Affaires étrangères tard mercredi. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont apporté mercredi un soutien appuyé au président ukrainien, convié à l'Elysée après une visite à Londres. (Reportage Angelo Amante, Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)