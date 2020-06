L'Italie présente son emprunt "BTP Futura" pour les particuliers

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le Trésor italien a présenté lundi les principales modalités d'un nouvel emprunt obligataire dédié aux investisseurs particuliers, le "BTP Futura", appelé à financer une partie des mesures de soutien à l'économie mises en oeuvre depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Rome, dont la dette dépasse déjà 2.400 milliards d'euros, doit emprunter au total quelque 500 milliards d'euros sur les marchés cette année, des besoins de financement creusés par la pandémie et la récession, et le Trésor s'est fixé pour objectif de doubler à terme le montant des emprunts d'Etat détenus par de petits porteurs.

La future obligation "BTP Futura" sera mise en vente entre le 6 et le 19 juillet et sa maturité se situera entre huit et dix ans, les modalités définitives devant être arrêtées le 19 juin, a-t-il expliqué dans un communiqué.

Son rendement augmentera au fil du temps et inclura une "prime de fidélité" pour les investisseurs qui conserveront leurs titres jusqu'à échéance. Cette prime sera liée à l'évolution du produit intérieur brut (PIB) italien.

"La prime représentera au moins 1% du capital investi et pourrait augmenter jusqu'à un maximum de 3%", a précisé Davide Iacovoni, directeur de la gestion de la dette au Trésor.

Il s'est dit optimiste sur l'issue du placement tout en reconnaissant que son montant n'atteindrait sans doute pas les 14 milliards d'euros levés en mai auprès des particuliers dans le cadre d'un emprunt indexé sur l'inflation.

Une nouvelle tranche de "BTP Futura" devrait être mise sur le marché après l'été.

Depuis le début de l'année, Rome a émis pour 280 milliards d'euros de titres de dette souveraine en incluant les bons du Trésor, soit quelque 80 milliards de plus que sur la même période l'an dernier.

(Giuseppe Fonte, version française Marc Angrand)