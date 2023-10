L'Italie ne prendra pas de participation dans Stellantis, dit le ministre de l'Industrie italien

ROME, 19 octobre (Reuters) - Le gouvernement italien n'a pas l'intention de prendre une participation dans le constructeur automobile franco-italien Stellantis, a déclaré jeudi le ministre de l'Industrie Adolfo Urso. "Je pense que nous ne pouvons pas revenir en arrière, ce n'est pas faisable aujourd'hui", a-t-il déclaré lors d'un événement à Rome. Le gouvernement espère conclure un accord avec Stellantis dans les semaines à venir afin d'augmenter la production italienne du constructeur automobile, a ajouté le ministre. En 2021, le gouvernement italien avait indiqué envisager une montée au capital du géant Stellantis, né la même année de la fusion du groupe français PSA et de son concurrent italo-américain Fiat Chrysler. (Reportage Giuseppe Fonte et Giselda Vagnoni, rédigé par Federico Maccioni, version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)