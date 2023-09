L'Italie maintient son objectif de croissance de 1% pour 2023

par Giuseppe Fonte et Giancarlo Navach CERNOBBIO, ITALIE (Reuters) - L'Italie peut encore parvenir à une croissance économique de 1% cette année malgré la contraction du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti. "Le gouvernement prévoit de conserver sa prévision (de croissance) de 1% en 2023, mais des éléments externes inévitables changent radicalement la donne", a-t-il dit lors du forum économique The European House-Ambrosetti. Rome présentera d'ici le 27 septembre ses nouvelles estimations de croissance et ses objectifs en matière de finances publiques. Le PIB de l'Italie s'est contracté de 0,4% au deuxième trimestre par rapport au premier et le secteur manufacturier du pays a accusé une baisse en août pour le cinquième mois consécutif, selon des données publiées vendredi. (Reportage Giuseppe Fonte et Giancarlo Navach, avec Giselda Vagnoni, version française Claude Chendjou)