L'Italie immobilise trois navires de sauvetage alors que le nombre de migrants augmente fortement

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - L'Italie a saisi mercredi un navire humanitaire géré par une organisation non gouvernementale (ONG) allemande, le troisième de ce type à être mis sous séquestre cette semaine en vertu des nouvelles règles en matière d'immigration introduites par le gouvernement de Giorgia Meloni. Le navire allemand Sea Eye 4 a été immobilisé dans le port de Salerne, dans le sud de l'Italie, après y avoir amené 114 migrants, et s'est vu signifier qu'il ne pouvait pas prendre la mer pendant 20 jours. Il a également été condamné à une amende de près de 3.000 euros, a indiqué l'organisation humanitaire Sea Eye dans un communiqué. C'est la deuxième fois que le bateau est immobilisé cette année. "Il s'agit d'une attaque contre l'action humanitaire motivée par des considérations politiques et qui coûtera des vies", a déclaré Arnaud Banos, chef de mission du Sea Eye 4. Les garde-côtes italiens n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Une loi approuvée par le parlement italien en février exige que les navires humanitaires rentrent au port immédiatement après un sauvetage, ce qui les empêche d'organiser plusieurs opérations consécutives. Les autorités italiennes leur demandent également de se rendre dans des ports plus éloignés, parfois à des centaines de kilomètres. (Reportage Crispian Balmer, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)