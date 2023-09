L'Italie et la France repoussent d'un an la fermeture du tunnel du Mont-Blanc

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Des travaux de maintenance importants sur le tunnel du Mont-Blanc entre l'Italie et la France ont été reportés au mois de septembre de l'année prochaine, a déclaré le ministère italien des Transports, une décision qui intervient alors que la fermeture partielle d'un itinéraire alpin alternatif a causé d'importantes perturbations du trafic ces dernières semaines. Cette annonce était attendue cette semaine après un accord initial entre les ministères italien et français des Transports en faveur d'un report. Le tunnel alpin, long de 11,6 kilomètres et emprunté par plus de 1,7 million de véhicules l'année dernière, devait être fermé à partir du lundi 4 septembre pour une durée de 15 semaines afin de permettre la réalisation de travaux. Lors d'une réunion jeudi, les responsables italiens et français ont accepté de reporter d'un an les principaux travaux et ont discuté du calendrier de réouverture du tunnel alternatif du Fréjus, qui a été interrompu par un glissement de terrain du côté français de la frontière, a déclaré le ministère italien des Transports. Les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus sont essentiels pour les exportations italiennes vers la France et leur double fermeture aurait pu engendrer des coûts économiques importants. Selon le lobby des entreprises italiennes Assolombarda, 1,4 million de camions, transportant plus de 12 millions de tonnes de marchandises, ont traversé les deux tunnels en 2021. (Reportage Federico Maccioni ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)