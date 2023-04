L'Italie envisage une taxe sur les banques pour allouer des aides familiales, selon une source

par Giuseppe Fonte ROME (Reuters) - L'Italie travaille sur un projet de taxe dite de "solidarité" qui serait prélevée auprès des banques afin de financer des mesures d'aides aux familles affectées par la hausse du coût de la vie, a appris jeudi Reuters d'une personne au fait de la question. Cette taxe devrait s'inscrire dans un ensemble de mesures qui sera débattu par le gouvernement le 1er mai, a ajouté la source, sans donner davantage de détails. Le ministre de l'Economie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré dans la journée que Rome "ne pouvait pas et n'allait pas ignorer" le fait que les banques ont enregistré des hausses de leurs chiffres d'affaires ces derniers mois, du fait du relèvement des taux d'intérêt décidé par la Banque centrale européenne (BCE) afin d'enrayer l'inflation. D'après des données de l'association bancaire nationale communiquées la semaine dernière, le taux d'intérêt moyen des prêts bancaires s'est établi à 3,81% en mars, soit un plus haut niveau depuis juin 2014. Pour les entreprises, le taux d'emprunt était en moyenne de 3,9%, un pic depuis janvier 2012. Le gouvernement de Giorgia Meloni prévoit d'approuver au moins 3,4 milliards d'euros de baisses d'impôts afin de dynamiser le marché de l'emploi et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Une réunion est organisée le 30 avril par la présidente du Conseil avec les syndicats afin de leur présenter les mesures, a indiqué son cabinet dans un communiqué. Rome cherche des moyens de financer ses mesures d'aides, après avoir progressivement mis fin à la politique expansionniste déployée face à l'impact économique de la crise sanitaire du COVID et alors que de nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne accentuent la pression pour maintenir une approche prudente s'agissant des finances publiques. (Reportage Giuseppe Fonte; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)