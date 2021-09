L'Italie cartonne, l'Espagne assure

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de surprise ce soir lors des qualifications pour la coupe du monde 2022. L’Italie se reprend après deux matchs nuls et s’impose largement sur sa pelouse face à la Lituanie (5 - 0), avec Moise Kean notamment auteur d’un doublé.

L’Espagne, elle aussi s’impose ce soir sur la pelouse du Kosovo. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2 buts à 0 grâce à Fornals (32’) et Torres en fin de rencontre (90').

L’Allemagne, s’est défait quant à elle de l’Islande à l'extérieur sur le score de 4 buts à 0.

L’Angleterre, a attendu la dernière partie du match pour ouvrir le score par l’intermédiaire d’Harry Kane (72’) mais les Polonais n'ont rien lâché pour au final égaliser dans les dernières seconde grâce à Szymanski (92').

La Belgique aussi a eu du mal à s’imposer ce soir avec un succès 1 but à 0 face à la Biélorussie. Praet a été l’unique buteur de cette rencontre (33’). Et enfin, un gros carton également ce soir avec la victoire 5 buts à 0 de l'Albanie face à Saint-Marin.