L'Italie annonce 950 ME de subventions pour soutenir l'industrie automobile

ROME, 1er février (Reuters) - L'Italie va accorder 950 millions d'euros de subventions cette année pour aider les conducteurs à opter pour des voitures moins polluantes et stimuler le secteur automobile, a déclaré le ministère de l'Industrie jeudi. Cette mesure incitative intervient alors que le gouvernement italien de droite est en conflit avec Stellantis au sujet des niveaux de production domestique du groupe automobile. La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a déclaré la semaine dernière que Stellantis, maison-mère du constructeur italien Fiat mais aussi de Peugeot, avait parfois agi contre l'intérêt national. Rome accordera jusqu'à 13.750 euros de subventions pour aider les ménages aux revenus les plus faibles à acheter un nouveau véhicule entièrement électrique coûtant jusqu'à 35.000 euros hors TVA. Une partie de la subvention est liée à la mise au rebut d'une voiture à moteur à combustion polluante. Les même ménages pourront également bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 10.000 euros pour un véhicule hybride rechargeable neuf coûtant jusqu'à 45.000 euros. Les véhicules à moteur à combustion ultramodernes pourront également bénéficier de subventions plus modestes. Ces dépenses font partie intégrante d'un large programme de plus de 8 milliards d'euros visant à soutenir l'industrie automobile sur plusieurs années, annoncé par Rome en 2022. Le gouvernement italien et Stellantis, seul grand constructeur automobile italien, sont en pourparlers depuis l'été au sujet d'un plan à long terme visant à inverser le déclin de la production. L'objectif du plan est d'augmenter la production annuelle domestique de Stellantis à un million de véhicules, contre les quelque 750.000 véhicules fabriqués en 2023. Le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré la semaine dernière que l'Italie dépensait moins que les autres grands pays européens pour soutenir le développement des véhicules électriques et que cette approche freinait la production. Jeudi, le ministre de l'Industrie Adolfo Urso a suggéré que le gouvernement italien prenne une participation au capital de Stellantis, de la même façon que l'Etat français qui détient 6% du constructeur automobile issu de la fusion en 2021 entre PSA Peugeot-Citroën (PSA) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). "Si Tavares soutient que l'Italie doit faire la même chose que la France, qui a augmenté son investissement actif dans Stellantis, alors ils peuvent le demander. Nous pouvons en discuter ensemble", a-t-il dit aux journalistes. (Reportage Giuseppe Fonte, avec la contribution de Giulio Piovaccari à Milan, rédigé par Keith Weir; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)