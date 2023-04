L'Italie a besoin d'un fonds souverain pour attirer l'épargne - Meloni

L'Italie a besoin d'un fonds souverain pour attirer l'épargne - Meloni













Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - L'Italie a besoin d'un fonds souverain pour attirer son importante épargne privée vers le secteur des entreprises et stimuler l'économie, a déclaré la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, dans une interview au journal Milano Finanza. "Un fonds souverain national, ouvert aux contributions privées, pourrait être l'instrument adéquat pour relancer les investissements, en dirigeant l'énorme épargne de l'Italie vers des objectifs productifs, pour le développement industriel et technologique de la nation", déclare Giorgia Meloni. L'Italie dispose déjà d'un organisme de crédit public, la Caisse des dépôts, qui accorde des prêts aux administrations locales et investit dans des projets jugés d'intérêt national. Mais cet établissement financier public est moins actif dans le secteur des entreprises qu'un fonds souverain. Giorgia Meloni a également indiqué qu'elle travaillait avec le ministre de l'Economie et des Finances, Giancarlo Giorgetti, afin d'augmenter la part des Italiens qui investissent dans la dette publique. Elle a toutefois exclu toute baisse de la fiscalité pour les obligations d'État. (Reportage Francesca Landini, version française Matthieu Protard)