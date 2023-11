L'Islande se prépare à une éruption volcanique qui pourrait être imminente

Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE (Reuters) - Quelque 900 tremblements de terre ont frappé le sud de l'Islande lundi, selon les autorités, alors que le pays se prépare à subir une importante éruption volcanique après avoir évacué au cours du week-end les 3.800 habitants de la ville de Grindavik, menacée par une coulée de lave souterraine. Des dizaines de milliers de secousses ont ébranlé la région ces dernières semaines. "Nous sommes dans une situation de grande incertitude : y aura-t-il une éruption et, si oui, quels seront les dégâts ?", a déclaré Matthew James Roberts, directeur de la division des services et de la recherche de l'Office météorologique islandais. Les habitants de la ville de Grindavik ont raconté avoir été évacués dès les premières heures samedi, alors que le sol tremblait, que les routes se fissuraient et que les bâtiments subissaient des dégâts structurels. Hans Vera, un Belge de 56 ans qui vit en Islande depuis 1999, a raconté que la maison de sa famille avait été sujette à des secousses en permanence. "On ne pouvait jamais être tranquille, il y avait toujours des secousses, et il était impossible de dormir", a déclaré Hans Vera, qui vit actuellement chez sa belle-soeur dans la banlieue de Reykjavik. "Ce ne sont pas seulement les habitants de Grindavik qui sont choqués par cette situation, c'est toute l'Islande", a-t-il ajouté. La quasi-totalité des 3.800 habitants de la ville ont pu trouver refuge chez des membres de leur famille ou des amis, et seules 50 à 70 personnes sont hébergées dans des centres d'évacuation, a indiqué un responsable des secours. Certaines personnes évacuées ont été brièvement autorisées à rentrer dans la ville dimanche pour récupérer des effets personnels tels que des documents, des médicaments ou encore leurs animaux domestiques, mais elles n'ont pas été autorisées à conduire elles-mêmes. "On doit garer sa voiture à cinq kilomètres de la ville et il y a 20 voitures, d'énormes voitures de l'équipe de secours, 20 policiers, tous les feux clignotent, c'est tout simplement irréel, c'est comme une zone de guerre ou quelque chose comme ça, c'est vraiment étrange", a déclaré Hans Vera. L'activité volcanique de la région s'est poursuivie pendant six mois cette année-là, incitant des milliers d'Islandais et de touristes à se rendre sur les lieux. En août 2022, une éruption de trois semaines s'y est produite, suivie d'une autre en juillet de cette année. Le système volcanique de Fagradalsfjall, qui mesure environ 6 kilomètres de large et 19 kilomètres de long, était resté inactif pendant plus de 6.000 ans avant les récentes éruptions. (Reportage Louise Rasmussen et Tom Little à Copenhague, Ilze Filks à Stockholm et Essi Lehto à Helsinki, rédigé par Terje Solsvik ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)