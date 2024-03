L'Irlande se prononce le 8 mars sur des amendements à sa Constitution, jugée "sexiste"

Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Les Irlandais se prononcent par deux référendums vendredi, Journée internationale des droits des femmes, sur une révision constitutionnelle qui vise à amender des articles jugés "sexistes" et "datés" de la Loi fondamentale de 1937. L'un des articles visés, le 41.2, dispose que "par sa vie au sein du foyer, la femme apporte à l'Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint", et que "les mères ne doivent pas être obligées à travailler pour des nécessités économiques au détriment de leurs devoirs au sein du foyer". Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, juge que le temps est venu d'en finir avec un langage "très daté, très sexiste". L'autre amendement proposé vise à étendre les protections constitutionnelles non plus seulement aux familles maritales, mais aussi aux autres "relations durables" - familles monoparentales, tutelle, grands-parents, etc. A lire aussi... L'Irlande, pays de tradition catholique, s'est prononcée ces dernières années par référendum pour des réformes sociétales, comme l'assouplissement de la législation sur l'interruption volontaire de grossesse et l'autorisation du mariage homosexuel. (Reportage Padraic Halpin et Clodagh Kilcoyne, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)