L'Iran va juger 1.000 personnes lors de procès publics, selon presse

DUBAÏ (Reuters) - La justice iranienne va organiser cette semaine à Téhéran des procès publics pour un millier de personnes arrêtées lors des manifestations des dernières semaines.

Ce mouvement de protestation, l'un des plus importants qu'ait connus la République islamique depuis plus de 40 ans, a débuté il y a six semaines après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme morte en détention après avoir été arrêtée pour port du voile jugé non-réglementaire.

Les procès publics prévus cette semaine visent des personnes "qui ont commis des actes de sabotage lors d'événements récents, notamment en agressant ou en martyrisant des membres des forces de sécurité, (et) en incendiant des biens publics", a rapporté l'agence de presse Tasnim, citant le procureur général de Téhéran.

Il n'a pas été précisé si les 1.000 inculpations annoncées lundi incluent celles décidées samedi à l'encontre de 315 manifestants arrêtées à Téhéran, la capitale, selon l'agence de presse officielle IRNA.

(Bureau de Dubaï; version français Kate Entringer)