L'Iran va accueillir des pourparlers à six sur Arménie-Azerbaïdjan

DUBAI/MOSCOU, 22 octobre (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de la Turquie, de la Russie et de la Géorgie vont rencontrer lundi à Téhéran leurs homologues de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan pour évoquer les perspectives de paix entre ces deux pays du Caucase, rapportent dimanche les médias officiels iraniens. Ces six pays souhaitent discuter des problématiques régionales "sans l'interférence de pays extérieurs à la région et occidentaux", a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères cité par l'agence Irna. Cette précision est une allusion à l'Union européenne et aux Etats-Unis, dont la volonté d'implication dans les efforts de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques de l'ex-URSS, est contestée par la Russie. Les agences de presse russes avaient précédemment annoncé que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rendrait lundi à Téhéran. L'Azerbaïdjan a lancé le mois dernier une offensive éclair qui lui a permis de reprendre le contrôle du Haut-Karabakh, enclave reconnue internationalement comme azerbaïdjanaise mais alors peuplée en majorité par des Arméniens de souche. Plus de 100.000 Arméniens du Haut-Karabakh ont fui ce territoire depuis cette offensive. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui se sont affrontés lors de deux guerres depuis le début des années 1990 et l'éclatement de l'Union soviétique, n'ont pas conclu d'accord de paix malgré les tentatives de médiation des Etats-Unis, de l'UE et de la Russie. (Rédigé par Maxim Rodionov, version française Bertrand Boucey)