L'Iran utilise la vidéosurveillance pour forcer les femmes à se voiler

L'Iran utilise la vidéosurveillance pour forcer les femmes à se voiler













par Parisa Hafezi 2 mai (Reuters) - Soucieux de ne pas redonner de souffle aux plus importants troubles politiques ayant secoué l'Iran depuis des années, les dirigeants iraniens ont opté pour de nouvelles tactiques, plus discrètes, pour punir les femmes qui refusent de respecter l'obligation du port du voile islamique. Ces méthodes, mises en place à la suite des vastes manifestations anti-gouvernementales de l'an dernier, mélangent recours aux caméras de sécurité, privation des services publics pour les contrevenantes et remplacement de la police des moeurs, dont les actions ont été au coeur de la révolte dans le pays pendant des mois. Pour l'heure, la nouvelle stratégie de Téhéran ne semble pas avoir dissuadé les opposantes au hijab, assurent des activistes, ajoutant que les mesures pourraient avoir pour conséquence d'aggraver la crise économique si elles venaient à provoquer la fermeture accrue de commerces. "Marcher dans la rue sans voile est désormais ma façon de maintenir la révolution en vie", a déclaré Roya, 31 ans, préceptrice à Rasht dans le nord du pays. Elle a été détenue pendant trois mois après son arrestation en novembre dernier lors d'une manifestation. "Nous n'avons pas peur des menaces du régime", a dit Maryam, lycéenne à Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran. "Nous voulons la liberté (...) Nous allons poursuivre sur cette voie jusqu'à ce que nous reprenions notre pays" au pouvoir religieux, a-t-elle poursuivi. "Quel est le pire scénario si je marche dans la rue sans voile ? Une arrestation ? Je m'en fiche." Durant des décennies, les femmes refusant de porter le hijab étaient approchées par des officiers de la police des moeurs effectuant des patrouilles dans l'espace public à bord de camionnettes. Ces équipes, composées d'hommes et femmes, étaient chargées de repérer tout "comportement et tenue" anti-islamique. Ces véhicules ont désormais majoritairement disparu des rues des villes qu'ils sillonnaient, ont rapporté à Reuters des habitants, alors que les manifestations de l'an dernier ont placé les ecclésiastiques iraniens face à leur pire crise de légitimité depuis la révolution islamique de 1979. INTERDICTION DE SERVIR LES "CONTREVENANTES" Les autorités iraniennes ont annoncé aussi que les patrouilles de la police des moeurs ne seraient plus le fer de lance de la répression des contrevenantes au code vestimentaire. Au lieu de faire circuler des véhicules, les autorités installent des caméras pour identifier les femmes non-voilées se déplaçant dans la rue - une méthode plus discrète pour repérer tout manquement aux obligations vestimentaires conservatrices. Parmi les nouvelles tactiques utilisées par le gouvernement figure aussi une directive adressée aux secteurs privé et public pour que ceux-ci ne fournissent plus de services aux "contrevenantes", sous peine de risquer de se voir infliger de lourdes amendes et même un placement en détention. Toutefois, un nombre croissant de femmes défient les autorités en délaissant le voile depuis les manifestations survenues en réaction à la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à la suite de son arrestation par la police des moeurs pour n'avoir pas porté le voile. La contestation a été violemment réprimée par les forces de sécurité, avec pour effet des manifestations moins récurrentes, moins suivies, et quasiment à l'arrêt en février. La mort en détention de Mahsa Amini en septembre dernier a fait exploser une colère refoulée pendant des années par la société iranienne, à l'égard d'un éventail de sujets, allant de la misère économique au renforcement des contrôles politiques. Depuis, il est fréquent que les femmes se rendent sans voile dans les centres commerciaux, aéroports et restaurants, multipliant les exemples de désobéissance civile. Plusieurs élus et politiciens ont prévenu du risque que les manifestations reprennent si les autorités continuent de se focaliser sur la répression des femmes ne portant pas le voile. Le "speaker" du Parlement, Mohammed Baqer Qalibaf, a provoqué les critiques d'économistes et politiciens en déclarant mi-avril que faire respecter le port du voile n'entrait pas en conflit avec le développement économique. Aux yeux de Saeid Golkar, professeur adjoint en science politique à l'Université du Tennessee, la répression liée au port du voile est destinée à satisfaire "la petite base sociale conservatrice et religieuse du régime autoritaire". "COMBAT QUOTIDIEN POUR LA LIBERTÉ" Depuis sa remise en liberté sous caution, Roya a interdiction de quitter le pays et a été convoquée à plusieurs reprises pour un interrogatoire. "Il est possible que je sois de nouveau emprisonnée, mais ça en vaut la peine. Je veux que mon pays soit libre et je suis prête à payer le prix", a-t-elle dit. Comme une dizaine d'autres femmes interviewées pour ce reportage, Roya a demandé à ne pas être précisément identifiée pour des raisons de sécurité, craignant des conséquences pour s'être exprimée auprès de la presse étrangère. "Je sors sans voile tous les jours pour montrer que l'opposition au pouvoir est toujours en vie", a fait savoir Minou, 33 ans, résidente de la ville sainte de Mashhad qui dit avoir été battue par les forces de sécurité durant les manifestations, tandis que son frère a été arrêté. Les nouvelles tactiques adoptées par Téhéran pour faire respecter le port du voile pourraient aggraver les problèmes économiques du pays, a estimé un initié iranien proche de hauts dirigeants. D'après la presse officielle, des milliers de commerces ont fermé pendant des jours, dont un centre commercial de Téhéran regroupant quelque 450 magasins, après que des employés n'ont pas respecté la loi sur le hijab et accueilli des femmes non-voilées. Alors que l'économie est déjà plombée par des sanctions américaines et une mauvaise gestion, l'Iran a dû faire face pendant des mois au mécontentement de travailleurs et de retraités à propos de l'inflation, dont le taux a bondi à plus de 50%, du chômage et de salaires impayés. La presse officielle iranienne a relayé des images de femmes non-voilées se voyant interdire l'usage de transports publics, tandis que les ministères de la Santé et de l'Education ont annoncé qu'ils n'offriraient pas leurs services aux contrevenantes au code vestimentaire islamique. "Mon épicerie (à Isfahan dans le centre du pays) a été fermée pendant plusieurs jours par les autorités pour avoir servi des femmes non-voilées", a déclaré Asghar, 45 ans. "Je dois travailler pour prendre soin de ma famille. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. Je m'en fiche si mes clientes sont voilées ou non". Pour l'étudiante Shadi, 20 ans, se rendre dans son université du nord de l'Iran est devenu un "combat quotidien pour la liberté". "Les autorités universitaires ont menacé de me virer de l'école (...) Mais je ne renoncerai pas tant que nous ne serons pas libres", a-t-elle déclaré. (Reportage Parisa Hafezi à Dubaï; version française Jean Terzian)