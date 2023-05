L'Iran teste un missile balistique, France et les Etats-Unis condamnent

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - L'Iran a procédé jeudi matin au tir d'un missile balistique d'une portée de 2.000 km, a annoncé la presse officielle iranienne, deux jours après que le chef des forces armées israéliennes a mentionné la perspective d'une "action" contre Téhéran et son programme nucléaire. Ce nouvel essai a été condamné notamment par les Etats-Unis et par la France, laquelle a accusé Téhéran de violer une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu. "La France condamne cette nouvelle violation de la résolution 2231 adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies", a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre. "Ces activités revêtent un caractère d'autant plus préoccupant dans le contexte de l'escalade ininterrompue du programme nucléaire iranien", a-t-elle ajouté. A Washington, le département d'Etat américain a souligné que le développement de missiles balistiques par l'Iran représentait une grave menace pour la sécurité régionale et internationale. L'Iran, qui possède l'un des plus importants programmes balistiques du Moyen-Orient, affirme que ses missiles sont capables d'atteindre Israël et les bases militaires américaines de la région. Téhéran dit vouloir continuer de développer un programme "défensif" de missiles, malgré l'opposition des Etats-Unis et des pays européens. "Notre message aux ennemis de l'Iran est que nous défendrons notre pays et ses accomplissements. Notre message à nos amis est que nous voulons aider à maintenir la stabilité régionale", a déclaré le ministre de la Défense, Mohammadreza Ashtiani. Un haut général israélien avait évoqué mardi la perspective d'une "action" contre l'Iran, alors que les discussions pour relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien patinent dans un contexte de méfiance grandissante chez les pays occidentaux. (Reportage d'Elwely Elwelly, avec John Irish à Paris et Simon Lewis à Washington; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault et Tangi Salaün)