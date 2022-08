L'Iran teste des drones de combat, les USA craignent des livraisons à la Russie

DUBAI (Reuters) - L'Iran a lancé mercredi des exercices militaires destinés à tester des drones de combat et de reconnaissance, rapportent les médias iraniens, alors que les Etats-Unis craignent que Téhéran livre ce type d'appareils à la Russie pour la guerre en Ukraine.

Ces manoeuvres, qui doivent durer deux jours, impliquent 150 drones et se dérouleront le long du littoral du Golfe et sur une grande partie du territoire iranien, selon la télévision iranienne.

Les défenses aériennes et les capacités de "guerre électronique" du pays seront également testées contre une attaque de drones ennemis fictifs.

L'Iran, qui a développé une importante industrie de l'armement en dépit des sanctions internationales, et ses alliés régionaux utilisent de plus en plus fréquemment des drones au Yémen, en Syrie, en Irak et dans le détroit d'Ormouz ces dernières années.

Les Etats-Unis soupçonnent l'Iran de préparer des livraisons de drones à la Russie pour les utiliser en Ukraine, ce qui a été démenti par le ministre iranien des Affaires étrangères en juillet lors d'un appel téléphonique avec son homologue ukrainien.

(Reportage rédaction de Dubaï; version française Diana Mandiá)