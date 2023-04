L'Iran s'empare d'un pétrolier dans le golfe d'Oman

L'Iran s'empare d'un pétrolier dans le golfe d'Oman













Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - L'armée iranienne a déclaré jeudi avoir saisi un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall dans le golfe d'Oman après qu'il soit entré en collision avec un bateau iranien, blessant plusieurs membres d'équipage, ont rapporté les médias d'État iraniens. "Un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall a été saisi par les forces navales de l'armée iranienne dans le golfe Persique après être entré en collision avec un bateau iranien dans le golfe d'Oman et avoir tenté de s'enfuir", a déclaré l'armée dans un communiqué. "Deux membres de l'équipage du bateau sont portés disparus et plusieurs ont été blessés lors de la collision du navire avec le bateau." La marine américaine a identifié le navire saisi comme étant l'Advantage Sweet qui, selon les données de suivi des navires de Refinitiv, est un pétrolier de taille Suezmax qui avait été affrété par la major pétrolière Chevron et avait accosté pour la dernière fois au Koweït. Son gestionnaire est Genel Denizcilik Nakliyati AS, une société basée en Turquie qui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. "Le harcèlement continu des navires par l'Iran et les interférences avec les droits de navigation dans les eaux régionales constituent une menace pour la sécurité maritime et l'économie mondiale", a déclaré la marine américaine, ajoutant que l'Iran avait, au cours des deux dernières années, saisi illégalement au moins cinq navires commerciaux au Moyen-Orient. (Reportage Maria Ponnezhath à Bangalore, Parisa Hafezi à Dubaï et Elwely Elwelly ; rédigé par Lisa Barrington ; version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)