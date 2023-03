L'Iran riposte et expulse deux diplomates allemands

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - L'Iran a fait savoir mercredi que deux diplomates allemands avaient été déclarés "persona non grata" et qu'il leur a été ordonné de quitter le pays, accusant Berlin d'ingérence dans les affaires judiciaires de Téhéran. Cette mesure fait suite à l'expulsion par l'Allemagne, la semaine dernière, de deux employés de l'ambassade d'Iran à Berlin en réponse à la condamnation à mort par l'Iran d'un ressortissant germano-iranien, Jamshid Sharmahd. "Les deux diplomates allemands ont été expulsés en raison de l'ingérence irresponsable de l'Allemagne dans les affaires intérieures et judiciaires de l'Iran", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, cité par les médias d'État. De son côté, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré mercredi que l'expulsion des deux diplomates était attendue, mais "arbitraire et injustifiée". L'Allemagne a appelé l'Iran à révoquer la condamnation à mort prononcée à l'encontre de Jamshid Sharmahd, accusé de "corruption sur terre". Le verdict peut faire l'objet d'un appel. L'Iran accuse Jamshid Sharmahd, qui est également résident aux États-Unis, d'être à la tête d'un groupe pro-monarchiste accusé d'un attentat meurtrier en 2008, et de planifier d'autres attaques dans le pays. Les tensions entre l'Iran et l'Occident se sont intensifiées ces derniers mois, repoussant les efforts déjà bloqués pour relancer les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. L'Allemagne a été un fervent défenseur des sanctions de l'Union européenne contre l'Iran en raison de sa répression des manifestants dans le pays. L'UE prévoit d'élargir ces mesures aux acteurs iraniens impliqués dans la guerre russe en Ukraine. (Reportage Elwely Elwelly ; version française Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)