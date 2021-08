L'Iran reprend ses exportations d'hydrocarbures vers l'Afghanistan à la demande des taliban, dit un syndicat

Crédit photo © Reuters

par Bozorgmehr Sharafedin

LONDRES (Reuters) - L'Iran a repris ses exportations d'hydrocarbures vers l'Afghanistan à la demande des taliban, qui ont pris le pouvoir à Kaboul la semaine dernière, a annoncé lundi le syndicat iranien des exportateurs de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques.

Face à la flambée du prix de l'essence, qui a atteint 900 dollars la tonne la semaine dernière en Afghanistan, dans un contexte de chaos lié au retrait des forces américaines et internationales et à la chute de Kaboul, les taliban ont exhorté l'Iran à maintenir les relations commerciales entre les deux pays.

"Les taliban ont envoyé des messages à l'Iran disant 'vous pouvez continuer les exportations de produits pétroliers'", a déclaré à Reuters Hamid Hosseini, membre du conseil d'administration et porte-parole du syndicat iranien. Il a ajouté que certains exportateurs iraniens s'étaient montrés jusqu'ici prudents au regard des problèmes liés à la sécurité.

Les exportations iraniennes ont repris il y a quelques jours après une baisse de 70% des tarifs d'importations de carburant en provenance d'Iran, a précisé Hamid Hosseini, montrant un document officiel de l'organisation des douanes afghanes.

L'Iran exporte essentiellement de l'essence et du gasoil vers l'Afghanistan et a livré entre mai 2020 et mai 2021 environ 400.000 tonnes de carburant à son voisin, selon un rapport publié par PetroView, une plate-forme iranienne de recherche et de conseil sur le pétrole et le gaz.

(Reportage Bozorgmehr Sharafedin; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)