L'Iran promet de venger la mort de près de 100 personnes dans deux explosions

par Parisa Hafezi DUBAI (Reuters) - Deux explosions survenues mercredi dans le sud-est de l'Iran lors d'une cérémonie d'hommage au défunt chef d'une unité d'élite de l'armée ont fait près de 100 morts, ont déclaré les autorités iraniennes, blâmant des "terroristes" non spécifiés pour cette attaque qui n'a pour l'heure pas été revendiquée. Selon la télévision publique iranienne, les deux explosions sont survenues avec un intervalle de quinze minutes alors qu'une foule était rassemblée dans un cimetière de Kerman où est enterré Qassem Soleimani, ancien chef de la force d'élite Al Qods des Gardiens de la révolution, tué le 3 janvier 2020 dans une frappe américaine en Irak. Le président iranien Ebrahim Raïssi a condamné un "crime haineux et inhumain", tandis que le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une "réponse forte" aux "criminels" responsables de l'attaque, d'après des propos rapportés par la presse officielle. Plusieurs pays, dont la Russie et la Turquie, ont condamné les attaques. Les deux explosions ont fait 95 morts et 211 blessés, a déclaré à la télévision publique le ministre de la Santé, Bahram Eynollahi, alors qu'un précédent bilan faisait état de 103 morts. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis la Révolution islamique de 1979. Téhéran a imputé par le passé à son grand rival régional Israël des attaques contre des personnalités ou des lieux sur le territoire iranien, des accusations jamais confirmées ni infirmées par l'Etat hébreu. Aucun élément n'indiquait dans l'immédiat la quelconque implication d'un Etat étranger dans les deux explosions du cimetière de Kerman. Un représentant local non-identifié a déclaré que "les explosions ont été provoquées par des attaques terroristes", a rapporté la presse officielle. L'agence semi-officielle Nournews a rapporté que plusieurs bonbonnes de gaz avaient explosé sur la route conduisant au cimetière. Des vidéos diffusées par les médias iraniens montrent des dizaines de corps éparpillés, des passants tentant de s'occuper des survivants et d'autres fuyant la zone. La télévision publique a diffusé les images de secouristes du Croissant-Rouge prenant en charge les blessés à la cérémonie, à laquelle assistaient plusieurs centaines de personnes. "Nos équipes sont en train d'évacuer les blessés (...) mais il y a des mouvements de foule qui bloquent les routes", a déclaré le chef du Croissant-Rouge pour la province de Kerman, Reza Fallah. (Rédigé par Parisa Hafezi; Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer pour la version française, édité par Blandine Hénault, Tangi Salaün et Jean Terzian)