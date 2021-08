L'Iran prévoit un nouveau cycle de discussions avec l'Arabie saoudite

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - L'Iran prévoit de tenir une quatrième série de pourparlers en Irak avec l'Arabie saoudite, après la mise en place du nouveau gouvernement iranien, a déclaré l'ambassadeur iranien à Bagdad, cité mardi par l'agence de presse semi-officielle ISNA.

L'Iran, à majorité chiite, et l'Arabie saoudite, puissance musulmane sunnite, ont rompu leurs liens diplomatiques en 2016 et ont été engagés dans des affrontements par procuration à travers le Moyen-Orient, de l'Irak à la Syrie et au Yémen.

L'Iran a confirmé publiquement pour la première fois en mai dernier qu'il était en pourparlers avec l'Arabie saoudite, affirmant qu'il ferait de son mieux pour parvenir à résoudre les tensions entre les deux pays.

Depuis lors, l'Iran a élu un nouveau président, l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, qui a prêté serment devant le Parlement le 5 août.

L'annonce du projet de nouveaux pourparlers intervient quelques jours après la tenue à Bagdad d'une conférence régionale destinée à apaiser les tensions sur la sécurité.

"Nous avons eu trois cycles de négociations avec la partie saoudienne, et le quatrième cycle doit avoir lieu après la formation d'un nouveau gouvernement iranien", a dit Iraj Masjedi, l'ambassadeur iranien en Irak, selon ISNA.

(Rédaction de Dubaï; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)