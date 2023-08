L'Iran pourrait libérer cinq citoyens américains dans le cadre d'un accord

Crédit photo © Reuters

par Arshad Mohammed et Parisa Hafezi WASHINGTON/DUBAÏ (Reuters) - L'Iran pourrait libérer cinq citoyens américains dans le cadre d'un accord prévoyant que des fonds iraniens gelés en Corée du Sud soient débloqués et que des Iraniens détenus aux Etats-Unis soient relâchés, ont déclaré jeudi des sources au fait de la question. L'Iran a accepté que quatre citoyens américains détenus à la prison d'Evin de Téhéran soient placés en résidence surveillée, a indiqué jeudi à Reuters l'un des avocats des prisonniers. Un cinquième citoyen américain se trouvait déjà assigné à résidence. Parmi les prisonniers se trouvent les Américano-iraniens Siamak Namazi et Emad Shargi, respectivement 51 et 58 ans, ainsi que l'écologiste Morad Tahbaz, 67 ans, qui possède également la nationalité britannique, selon Jared Genser, l'avocat représentant Siamak Namazi. Ni l'identité du quatrième prisonnier, ni celle de la personne déjà assignée à résidence n'a été révélée. La porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, Adrienne Watson, a confirmé que les cinq citoyens américains avaient été placés en résidence surveillée, précisant que la Maison blanche ne communiquerait pas davantage sur le sujet "les négociations en vue de leur éventuelle libération étant en cours et s'avérant délicates". La mission iranienne basée aux Nations unies a toutefois déclaré à l'agence de presse officielle IRNA que la que la libération des ressortissants possédant la double nationalité faisait partie d'un accord d'échange de prisonniers entre les Etats-Unis et l'Iran. "Aux termes de l'accord, cinq Iraniens détenus aux Etats-Unis seront relâchés et les fonds gelés en Corée du Sud seront débloqués et transférés au Qatar", a rapporté IRNA, citant la mission iranienne à l'Onu. Une source a déclaré à Reuters que les cinq citoyens américains seraient autorisés à quitter l'Iran lorsque des fonds iraniens d'un montant de 6 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) gelés en Corée du Sud seraient débloqués. Une deuxième source au fait des discussions a indiqué que plusieurs semaines pourraient s'écouler avant que les citoyens américains ne puissent quitter l'Iran. Cette source a confirmé que le dégel des fonds pourrait faire partie de l'accord, soulignant toutefois qu'ils ne pourraient être utilisés qu'à des fins humanitaires. (Reportage Arshad Mohammed à Washington et Parisa Hafezi à Dubaï, avec la contribution de Humeyra Pamuk, Jeff Mason, Jasper Ward et Dan Whitcomb; version française Zhifan Liu et Camille Raynaud)