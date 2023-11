L'Iran nie toute implication dans la saisie d'un navire en mer Rouge

DUBAI, 20 novembre (Reuters) - L'Iran dément les allégations israéliennes selon lesquelles il serait impliqué dans la saisie par les rebelles houthis du Yémen d'un cargo de propriété britannique dans le sud de la mer Rouge, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani. "Nous avons dit à plusieurs reprises que les groupes de résistance dans la région agissent de manière indépendante et spontanée en fonction de leurs intérêts et de ceux de leur peuple", a déclaré Nasser Kanaani lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que les affirmations israéliennes visaient à détourner l'attention de la "défaite irréparable" d'Israël dans sa lutte contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza. Israël a accusé dimanche les rebelles houthis du Yémen d'avoir saisi un cargo de propriété britannique dans le sud de la mer Rouge, en dénonçant une "attaque iranienne" aux conséquences internationales pour la sécurité du trafic maritime. Le chef des Houthis, alliés de l'Iran, a menacé la semaine dernière de s'attaquer aux navires israéliens en mer Rouge et dans le détroit de Bab al Mandeb, à la pointe du Yémen. Dans un communiqué, les Houthis ont dit avoir saisi un navire israélien et l'avoir conduit dans un port yéménite. (Reportage bureau de Dubaï, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)