L'Iran nie tout lien avec l'attaque de drone ayant tué des soldats US en Jordanie

29 janvier (Reuters) - L'Iran n'est pas impliqué dans l'attaque au drone survenue dimanche en Jordanie, près de la frontière avec la Syrie, lors de laquelle trois soldats américains ont été tués et plus d'une trentaine d'autres blessés, a déclaré lundi la mission iranienne auprès des Nations unies. Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle IRNA, elle a assuré que Téhéran n'a "aucun lien avec l'attaque contre la base américaine". "Il y a un conflit dans la région entre l'armée américaine et des groupes de résistance, lesquels ripostent aux attaques de représailles", a ajouté la mission iranienne. Le président américain Joe Biden a promis qu'il y aurait une "réponse" à cette attaque, la première à avoir causé des morts parmi les soldats américains, alors que les attaques contre des bases américaines au Proche-Orient se sont multipliées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. (Reportage Parisa Hafezi et Yomna Ehab; version française Jean Terzian)