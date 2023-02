L'Iran nie produire de l'uranium enrichi à plus de 60%

L'Iran nie produire de l'uranium enrichi à plus de 60%













DUBAI, 20 février (Reuters) - Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a nié lundi que Téhéran a produit de l'uranium enrichi à 84%, soit proche du grade militaire, comme rapporté par Bloomberg. "Jusqu'à présent, nous n'avons fait aucune tentative pour enrichir (l'uranium) au-delà de 60%. La présence de particules au-delà de 60% d'enrichissement ne signifie pas une production avec un niveau d'enrichissement supérieur à 60%", a déclaré Behrouz Kamalvandi, cité par l'agence de presse officielle IRNA. Bloomberg a rapporté dimanche que des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avaient détecté la semaine dernière de l'uranium enrichi à 84%. Behrouz Kamalvandi a déclaré qu'il s'agissait d'une "calomnie". L'Iran produit depuis avril 2021 de l'uranium enrichi à 60% sur son site nucléaire de Natanz, et a commencé à faire de même il y a trois mois sur son site souterrain de Fordow. (Reportage du bureau de Dubaï; version française Jean Terzian)